Höher hinauf ging es nur im Laufe des 17. Oktobers, und zwar auf 571 Franken. Allerdings ging Swisscom an diesem Tag bei 564,50 Franken aus dem Handel, 4 Franken tiefer als am letzten Donnerstag. Das Zwei-Jahres-Hoch folgte auf eine Kletterpartie, die im Februar bei 495 Franken startete und bis am Freitag ein 14-prozentiges Plus brachte.