Sie sind nicht die einzigen Spezialisten, die in den Logitech-Aktien eine auf längere Sicht tragfähige Geldanlage sehen. So hat die Privatbank Berenberg Logitech Anfang Februar in den Kreis der überzeugendsten Titel des Schweizer Aktienmarktes aufgenommen. Mitunter notierten die Analysten, sie erwarteten eine Rückkehr zu einer Wachstumsrate von 8 bis 10 Prozent. Diese werde getrieben durch Ersatzkäufe für Anschaffungen, die in der Anfangsphase der Pandemie gemacht worden waren, sowie durch strukturell wachsende Märkte für Gaming und Videokollaboration.