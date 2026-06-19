Speziell aber: Mit dem Abscheiden in den vergangenen Tagen haben sich die Valoren des Medtech-Unternehmens aus Basel sozusagen selbst überflügelt. Der momentane Stand von 105,50 Franken entspricht dem höchsten seit Juli 2025 und daher einem Elf-Monate-Hoch. Er liegt aber noch immer klar unter den Rekordwerten, die bei über 200 Franken im Herbst 2021 erreicht wurden.