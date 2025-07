Nach dem schon verlustreichen Wochenabschluss wurde die Novartis-Aktie am Montag zunächst weiter verkauft. Erst im Handelsverlauf fing sie sich. An den darauf folgenden Tagen büsste sie weiter an Boden ein und wurde dann von der Mitteilung zum zweiten Quartal belastet - sodass sich der bis dato insgesamt deutliche Kursverlust ergab.