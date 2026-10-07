Besonders die hohe Nachfrage im Bereich von Rechenzentren habe die weiter gedämpfte Auftragslage im Automotive-Geschäft überlagert, hiess es dazu in einem Kommentar von Vontobel. Der Umsatz ging wegen der Währungseffekte leicht zurück und unter dem Strich blieb wegen Restrukturierungskosten erneut ein Verlust. Der Vermögensverwalter sieht den Titel auf 100 Franken steigen.