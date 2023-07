Am Dienstag teilte Accelleron mit, dass der Umsatz von Januar bis Juni um 17 Prozent gewachsen sei, in Lokalwährungen gar um 20 Prozent. Seit der Abspaltung von ABB und der Kotierung an der SIX ist Accelleron ein selbständiges Unternehmen. Die Entwicklung des Umsatzes sei auf eine Kombination von positiven Faktoren in der Handelsmarine und im Markt für Gaskompression zurückzuführen sowie auf Preiserhöhungen.