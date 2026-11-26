Bis Ende Oktober 2026 waren bereits mehr als 2000 Touch-Eingriffe durchgeführt worden. Für das gesamte Jahr rechnet der Medizintechnikkonzern mit rund 3000 Operationen - 1000 Eingriffe mehr als Experten zuvor erwartet hatten. Umgemüzt auf die Geschäftszahlen heisst das: Sofern die Nachfrage wie bislang anhält, dürfte Medartis die Prognose für das organische Kernumsatzwachstum von 17 bis 19 Prozent übertreffen. Dabei dürfte die Kern-Ebidta-Marge das obere Ende der Prognosespanne erreichen.