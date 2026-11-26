Der aktuelle Stand - 120 Franken - entspricht dem höchsten Wert der Aktie seit April 2022 beziehungsweise einem Viereinhalbjahreshoch.
In der Rally der vergangenen Wochen haben die Medartis-Valoren den Swiss Performance Index (SPI), der seit Anfang Oktober um knapp 6,5 Prozent vorgerückt ist, um Längen abgehängt - und sind so zur eigentlichen Überflieger-Aktie an der Schweizer Börse geworden.
Getragen wird der Höhenflug von Medartis von einem beschleunigten Wachstum des US-Geschäfts, was wiederum auf eine stärker als gedacht vor sich gehende Verbreitung der Daumensattelgelenkprothese «Touch» in den Vereinigten Staaten zurückzuführen ist.
Bis Ende Oktober 2026 waren bereits mehr als 2000 Touch-Eingriffe durchgeführt worden. Für das gesamte Jahr rechnet der Medizintechnikkonzern mit rund 3000 Operationen - 1000 Eingriffe mehr als Experten zuvor erwartet hatten. Umgemüzt auf die Geschäftszahlen heisst das: Sofern die Nachfrage wie bislang anhält, dürfte Medartis die Prognose für das organische Kernumsatzwachstum von 17 bis 19 Prozent übertreffen. Dabei dürfte die Kern-Ebidta-Marge das obere Ende der Prognosespanne erreichen.
Der Erfolg von Medartis im amerikanischen Orthopädiemarkt kommt gemäss CEO Matthias Schupp nicht von ungefähr. Beigetragen hätten unter anderem «die über mehr als ein Jahrzehnt gesammelten klinischen Erfahrungen mit Touch in Europa» sowie «die enge Zusammenarbeit mit führenden US-Chirurgen», wie der Medartis-CEO Anfang November laut einer Medienmitteilung des Unternehmens sagte.
Die Nachrichten aus Basel, wo Medartis beheimatet ist, zur schnelleren Verbreitung von Touch in den USA haben sodann verschiedene Analystinnen und Analysten zu Neueinschätzungen veranlasst. So hat die zuständige Expertin der UBS, Tanya Hansalik, ihre Prognose zum Gewinn je Aktie der Jahre 2026 bis 2028 um 5 bis 18 Prozent Prozent erhöht, das Kursziel auf 120 von 105 Franken angehoben und das «Buy»-Rating bestätigt.
Derweil rechnet die zuständige Analystin des Finanzunternehmens Octavian mit einer rascheren Margenausweitung und deutlich höheren Gewinnen. Sie hat das «Buy»-Rating bestätigt das Preisziel von 120 auf 136 Franken angehoben und. Dieser neue Zielwert entspricht gemäss AWP-Analyser dem höchsten aller verzeichneten Kursziele.
Orientiert man sich am momentanen Konsens, so haben die Medartis-Valoren kaum mehr Luft nach oben, da sie das aktuell geltende durchschnittliche Kursziel von 120,25 Franken so gut wie erreicht haben. Vier von der Nachrichtenagentur AWP erfasste Anlageurteile lauten «Kaufen». Es gibt weder «Halten»- noch «Verkaufen»-Ratings für Medartis.
Aus technischer Sicht gilt die Aktie nach dem überdurchschnittlich flotten Lauf der zurückliegenden Wochen allerdings als überkauft. Der Relative Strength Index (RSI) ist am Mittwoch auf etwas über 81 gestiegen. Auch daran gemessen käme eine Atempause der Medartis-Valoren nicht komplett überraschend.