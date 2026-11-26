Orientiert man sich am momentanen Konsens, so haben die Medartis-Valoren kaum mehr Luft nach oben, da sie das aktuell geltende durchschnittliche Kursziel von 120,25 Franken so gut wie erreicht haben - dies auch nach dem Kursrückgang vom Donnerstag. Vier von der Nachrichtenagentur AWP erfasste Anlageurteile lauten «Kaufen». Es gibt weder «Halten»- noch «Verkaufen»-Ratings für Medartis.