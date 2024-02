Super Micro Computer hat sich in diesem Jahr bereits mehr als verdoppelt und knüpft an den letztjährigen Anstieg von etwa 250 Prozent an. Die Aktie übertrifft damit die Renditen anderer KI-bezogener Aktien wie Nvidia, Advanced Micro Devices und Microsoft deutlich. Mittlerweile liegt der Wert bei rund 700 Prozent seit Ende 2022 angesichts einer starken Nachfrage nach seinen Servern, der Infrastruktur für die Chips, auf denen wiederum Anwendungen der künstlichen Intelligenz ausgeführt werden.