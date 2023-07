Das Verkaufsvolumen in den ersten neun Monaten seines Geschäftsjahres (per Ende Mai) nahm gegenüber der Vorjahresperiode um 2,7 Prozent auf 1,7 Millionen Tonnen ab, wie einer Mitteilung vom Donnerstag zu entnehmen ist. Für das Minus hat in erster Linie das wichtige Standbein Schokolade gesorgt. In diesem Segment ging das Volumen um 3,7 Prozent zurück. Der Rückgang wird unter anderem mit einer inflationsbedingt tieferen Kundennachfrage begründet.