Die Aktien von OC Oerlikon haben seit Jahresbeginn 43 Prozent verloren, während der Gesamtmarkt in der Schweiz gemessen am Swiss Performance Index (SPI) 6 Prozent höher steht. Der Industriekonzern hatte zuletzt mit kräftigen Gegenwinden zu kämpfen. Und der russische Grossaktionär Viktor Vekselberg bedeutet wegen der US-Sanktionen gegen ihn wohl weiterhin eine Hypothek an der Börse.