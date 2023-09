Das deutsche Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und das Bundesland Bayern wollen die Forschung von AMS Osram in Regensburg mit 300 Millionen Euro fördern. Das Geld soll schwerpunktmässig in die Entwicklung neuartiger optoelektronischer Halbleiter und deren Fertigungsprozesse fliessen. Unterdessen steigt die Aktie von ASM Osram am Mittwoch um 5,28 Prozent.