Zuvor hielten sie sich noch über Wasser. Zwischen Ende Februar und dem vergangenen Donnerstagabend verzeichneten die Titel ein Plus von 3,4 Prozent. Es ging zur Hauptsache auf das Jahresergebnis 2025 zurück. Der Hersteller von Turboladern hatte in puncto Umsatz, Gewinn und Ausblick überzeugt. «Accelleron blickt trotz der geopolitischen Unsicherheiten auf ein weiteres sehr positives Geschäftsjahr zurück, das auf allen Ebenen über den Erwartungen liegt», schrieb die Zürcher Kantonalbank (ZKB).