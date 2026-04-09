Adecco sieht das anders. «Aktuell gibt es noch keinen wesentlichen Einfluss durch KI», sagte Adecco-Chef Denis Machuel anlässlich der Zahlenpräsentation Ende Februar. «Viele Firmen schieben ihre Entlassungspläne einfach auf die KI, um somit besser auszusehen.» KI sei aber nicht der eigentliche Grund für die Entlassungen. Und wie bei vielen anderen technologischen Umwälzungen würden auch viele neue Tätigkeiten entstehen. Bei der Vermittlung dieser neuen Profile könne dann auch Adecco profitieren. KI sei daher eine «massive Chance» für das Unternehmen.