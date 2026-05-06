Der Umsatz habe leicht unter den Markterwartungen gelegen, heisst es auch bei Vontobel, er habe aber den eigenen Schätzungen entsprochen. Zudem sei der Ausblick grösstenteils bestätigt und teilweise sogar angehoben worden. Alcon habe indes wegen des Wettbewerbsdrucks Schwierigkeiten im Bereich «Implantables», entwickle sich aber im Bereich «Equipment» und «Ocular Health» sehr gut, so die zuständige Analystin. Das Unternehmen sei auf dem richtigen Weg, jedoch hätten Einmaleffekte die ausgewiesenen Margen beeinflusst.