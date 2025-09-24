Die Aktien von Alibaba haben den höchsten Stand seit fast vier Jahren erreicht. Seit Jahresbeginn hat sich Aktienkurs mehr als verdoppelt. Auslöser des Kurssprungs war die Nachricht, dass der chinesische Onlinehandelsriese massiv in KI-Infrastruktur investieren will, um im Wettbewerb mit US-Konkurrenten besser bestehen zu können.



Konzernchef Eddie Wu erklärte auf einer Entwicklerkonferenz in Hangzhou, dass die weltweiten Investitionen in künstliche Intelligenz derzeit rasant zunähmen. Um mitzuhalten, werde Alibaba sein im Februar vorgestelltes Vorhaben erweitern, über drei Jahre mehr als 53 Milliarden Dollar in KI-Modelle und Infrastruktur zu stecken.