Die Aktien des chinesischen Online-Unternehmens Alibaba sind am Dienstag um 6,3 Prozent gestiegen. Sie gehören damit zu den grossen Gewinnern im Feld der chinesischen Technologiewerten. Die Valoren von JD.com legen an der Hongkonger Börse 3 Prozent zu, jene von Meituan verbessern sich um 1,9 Prozent, während auch der Gesamtmarkt anzieht.
Hintergrund der Avancen ist das Einschreiten der Wettbewerbsbehörde. Sie will den enormen und anscheinend ungesunden Preiswettbewerb im Essenslieferungssektor einschränken. «Die Anleger preisen ein Ende des Subventions-Blutbads von 2025 ein, das Industriegewinne in Höhe von rund 800 Milliarden Yuan vernichtet hat», sagt Ravi Wong des Yan Yun Family Offices in Hongkong.
Laut des Experten profitiert Alibaba von einem geringeren Cash-Burn und einer besseren Kapitalrendite bei Taobao Flash Buy, der Marke, mit der Alibaba in China aktiv ist. «Die Märkte erwarten ein schnelles Ende des Margenrückgangs», fügt Ravi Wong hinzu.
Alibaba berichtete Ende November einen um 3 Prozent höheren Halbjahresumsatz. Der operative Gewinn sank hingegen um 43 Prozent. Das Management führte den Gewinnrückgang auf Investitionen in das Nutzererlebnis und die Technologie zurück. Die Aktie wird derzeit zu 160 Hongkong-Dollar gehandelt.
(cash/Bloomberg)