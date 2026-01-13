Die Aktien des chinesischen Online-Unternehmens Alibaba sind am Dienstag um 6,3 Prozent gestiegen. Sie gehören damit zu den grossen Gewinnern im Feld der chinesischen Technologiewerten. Die Valoren von JD.com legen an der Hongkonger Börse 3 Prozent zu, jene von Meituan verbessern sich um 1,9 Prozent, während auch der Gesamtmarkt anzieht.