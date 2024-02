Apple der Grund

Investoren reagieren erzürnt auf die neue Hiobs-Botschaft aus dem Hause AMS. Die Aktie verliert im frühen Handel an der SIX 43 Prozent auf 1,25 Franken. Es ist der grösste Kurssturz der Firmengeschichte. Die Papiere sind nun so billig wie zuletzt vor knapp 15 Jahren.