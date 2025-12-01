Dazu passen die Aussagen von AMS-CEO Aldo Kamper, für den 2026 ein Jahr des Übergangs der Firma wird. Das Unternehmen fokussiere bei moderater Marktdynamik auf Kostenoptimierung und neue Produkte, gleichzeitig werde es aber auch durch Devestitionen verändert, sagte er in einem Interview mit der «Finanz und Wirtschaft» am Samstag. Kamper verwies etwa auf den angekündigten Verkauf des Speziallampengeschäfts.