Die Valoren von Basilea notieren am Mittwoch nach der Eröffnung bei 57,90 Franken und damit 1,1 Prozent tiefer, während der Swiss Performance Index (SPI) 0,4 Prozent nachgibt. Am Dienstag sind die Titel des auf Anti-Infektiva spezialisierten Biopharmazieunternehmens noch auf ein neues Fünf-Jahres-Hoch vorgestossen. Seit Anfang des Jahres hat der Titel 7 Prozent hinzugewonnen.
Basilea werden gemäss Bloomberg-Daten von vier Analysten mit «Kaufen» und einem mit «Halten» eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 86 Franken, was einem Aufwärtspotenzial von 48 Prozent entspricht.
Vor zwei Jahren sah es noch ganz anders aus, als sich der Kurs von Basilea knapp über dem Allzeittief von 29 Franken bewegte. Den Durchbruch brachten zwei Medikamente.
Das Geschäft mit dem Antimykotikum Cresemba ist ein voller Erfolg. Anfang Jahr teilte das Unternehmen mit, man sei weiterhin kommerziell erfolgreich, das Geschäft laufe weiter gut. Das Antipilz-Medikament war Ende 2025 in mehr als 75 Ländern auf dem Markt, auch in den USA und den meisten EU-Staaten.
Auch mit dem Antibiotikum Zevtera (Ceftobiprol) hat Basilea im vergangenen Jahr weiter vorwärts gemacht. So wurde Zevtera erfolgreich in den USA eingeführt, dem für dieses Produkt kommerziell wichtigsten Markt.
Mit seinen Forschungsprogrammen habe Basilea ebenfalls wichtige Meilensteine erreicht, teilte das Unternehmen mit. Dazu gehörten der Start der zweiten Phase-III-Studie für Fosmanogepix sowie die Einlizenzierung von Ceftibuten-Ledaborbactam, einem neuartigen oralen Antibiotikum zur Behandlung komplizierter Harnwegsinfektionen. Diese Programme seien darauf ausgerichtet, Basileas mittelfristiges Wachstum massgeblich voranzutreiben. Das Unternehmen sieht sich hier im Plan.
Verkauf über Lizenzparrtner
Basilea vertreibt seine Produkte nicht selbst, sondern über Partnerfirmen wie Pfizer. Entsprechend fällt das Unternehmen immer wieder mit positiven Lizenzbeiträgen auf. So hiess am Montag, in Asien und China habe der Lizenzpartner Pfizer einen so starken Absatz verbucht, dass dieser eine Meilensteinzahlung in Höhe von 5 Millionen US-Dollar ausgelöst habe.
Diese positiven Nachrichten um stetige Cashflows haben an der Börse vor allem im ersten Halbjahr 2025 für Kursfantasie gesorgt, ehe der Titel in der zweiten Jahreshälfte 2025 eine Konsolidierungsphase einlegte. Der Titel ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 attraktiv bewertet. Trotz der aktuellen Erfolge dürfte der mittelfristige Erfolg aber wieder stärker von der aktuellen Forschungspipeline abhängen.
Der Geschäftsbericht für das Gesamtjahr 2025 wird am 17. Februar veröffentlicht.
(cash/AWP)