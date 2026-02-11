Diese positiven Nachrichten um stetige Cashflows haben an der Börse vor allem im ersten Halbjahr 2025 für Kursfantasie gesorgt, ehe der Titel in der zweiten Jahreshälfte 2025 eine Konsolidierungsphase einlegte. Der Titel ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 attraktiv bewertet. Trotz der aktuellen Erfolge dürfte der mittelfristige Erfolg aber wieder stärker von der aktuellen Forschungspipeline abhängen.