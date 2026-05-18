Das florierende Geschäft von Baidu rund um Künstliche Intelligenz (KI) glich dabei ⁠die anhaltende Schwäche im Werbebereich aus, wie der Betreiber der grössten ‌Suchmaschine Chinas am Montag mitteilte. Die ‌in den USA notierten ​Aktien von Baidu legten im vorbörslichen Handel um mehr als drei Prozent zu. Der Gesamtumsatz lag im ersten Quartal bei 32,1 Milliarden Yuan (rund vier Milliarden Euro) und damit ‌über den von Analysten erwarteten 31,35 Milliarden Yuan. Der Nettogewinn brach allerdings wegen höherer Kosten und Wechselkursverlusten auf 3,45 Milliarden Yuan ​von zuvor 7,72 Milliarden Yuan ein.