Die Wechsel seien sei dann auch noch in einem sehr schwierigen Umfeld geschehen, das durch den Krieg in der Ukraine, eine erhebliche Inflation der Inputkosten und einen Salmonellenfall geprägt war, schrieb die Bank Vontobel in einem Kommentar. "Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, Stabilität wiederherzustellen, profitables Wachstum zu beschleunigen und das hochsensible ESG-Thema und seine Kosten in Angriff zu nehmen." Solange dies nicht geschehe, helfe auch eine attraktive Bewertung nichts, so die Bank Vontobel.