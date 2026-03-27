Grund des deutlichen Rückgangs am Freitag ist eine Herabstufung durch Analysten der britischen Investmentbank Barclays. Sie gehen auf «Underweight» von «Equal Weight» und reduzieren das Kursziel auf 1275 von 1340 Franken. Das neue Preisziel deutet einen mittelfristigen Kursrückgang auf den Stand von Mitte Januar an, bleibt aber über den jüngsten Tiefständen der Aktie. Im Sommer 2025 erholte sie sich nur schleppend vom Sturz wegen des Zollkonflikts und wurde noch bis Ende Juli zu unter 1000 Franken gehandelt.