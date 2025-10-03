Mit dem über mehrere Wochen verzeichneten Kursgewinn widersetzen sich die Valoren den pessimistischer gewordenen Analysteneinschätzungen. Am Donnerstag erhöht die Privatbank Berenberg das Kursziel für Barry Callebaut zwar auf 1200 von 1110 Franken, stufte die Titel aber auf «Hold» von «Buy» herab. Der erwartete Entlastungseffekt durch sinkende Kakaopreise sei im Vergleich zu anderen Schokoladenproduzenten wie Lindt & Sprüngli gering und bereits in den Konsensprognosen berücksichtigt, so der zuständige Analyst. Zwar dürfte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2026 den grössten Working-Capital-Effekt unter den Vergleichsunternehmen verzeichnen, der volle Nutzen werde jedoch erst ab 2027 erwartet, so der Analyst.