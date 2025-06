Doch seit Mitte Mai sind die Bayer-Valoren wieder gefragter als auch schon. So stiegen sie von 22 auf über 26 Euro. Am Freitagmorgen ging es in der Spitze sogar hoch auf 26,94 Euro, womit ein rund 22-prozentiger Zuwachs in weniger als einem Monat resultiert. Zudem hat Bayer das Kursniveau von Anfang Oktober 2024 wieder erreicht, steht also auf einem Acht-Monate-Hoch.