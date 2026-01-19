Experten werteten die Entscheidung durchweg positiv. ‌Die Analysten von JP Morgan erklärten, rund ⁠80 Prozent der Klagen basierten auf dem ‌Vorwurf fehlender Warnhinweise. Ein für Bayer positiver Richterspruch könnte daher zu einer deutlichen Reduzierung der ‍Rückstellungen führen. Die Analysten von Kepler Cheuvreux bezeichneten die Annahme des Falls als «Schritt zwei von drei», um die ​Rechtsstreitigkeiten zu beenden. Sie verwiesen auf einen Abschlag ‍von zehn Milliarden Euro für die Rechtsrisiken in ihren Bewertungsmodellen.