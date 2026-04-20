Centiel ist in einem sogenannten Reverse Merger in die Börsenhülle von HT5 geschlüpft, wobei HT5 seinerseits aus dem insolventen Milchverarbeiter Hochdorf hervorgegangen war. Das Geschäftsmodell von Centiel ist indes ein ganz anderes als die Milchverarbeitung. Das Unternehmen bietet unterbrechungsfreie Stromversorgung an. Eine solche ist wichtig für Spitäler, Banken oder auch Rechenzentren - für Organisationen also, bei denen sich Störungen in der Elektrizitätsversorgung besonders empfindlich auswirken können. Einer der grössten Centiel-Kunden ist denn auch die Genf beheimatete Kernforschungsorganisation Cern.