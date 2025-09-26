«Die nachlassende Umsatzdynamik, das moderate Margenwachstum und die anhaltende Unsicherheit rund um den estnischen Automarkt könnten Marktsorgen auslösen», wurde JPMorgan-Analyst Marcus Diebel bei Bloomberg zitiert. «Wir betrachten dies als kurzfristigen Rückschlag - wir favorisieren weiterhin die dominante Marktposition und den renditestarken Charakter des Unternehmens, trotz des geringer als erwarteten Wachstums im Geschäftsjahr 2026», so Analyst Diebel weiter. Er hat ein «Übergewichten»-Rating bei der Aktie von Baltic Classifieds.