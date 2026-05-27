Positive Branchendynamik

Ein Blick auf die Entwicklung innerhalb der Branche verdeutlicht die Dimension des aktuellen Zyklus. Ein Beispiel ist der südkoreanische Chiphersteller SK Hynix. Nachdem die Aktien in diesem Jahr allein um rund 260 Prozent angestiegen sind, darf sich das Unternehmen nun ebenfalls zum Club der 1-Billionen-Unternehmen zählen. Grund ist eine regelrechte Explosion der operativen Ergebnisse: Während SK Hynix bis im vergangenen Geschäftsjahr EBITDAs zwischen 3 und 40 Millionen Dollar erzielte, dürften es ab 2026 160 Millionen mit stark steigender Tendenz bis 2029 bis 400 Millionen Dollar sein.