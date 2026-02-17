Wesentlich getragen wird der Höhenflug durch Efforts des Unternehmens im Feld der Künstlichen Intelligenz - ein paar Beispiele, wie Caterpillar auf die Technologie setzt, sind die folgenden: Im August etwa schlossen die Management-Teams von Caterpillar und zwei anderen Unternehmen eine Vereinbarung zum Bau eines Datenzentrums in Utah, für das vier Gigawatt Leistung benötigt werden. Caterpillar liefert eine Flotte von Generatoren sowie entsprechende Ausrüstung dazu.