Wie es um den aktuellen Geschäftsgang bei Dottikon ES steht, werden die Investoren morgen Freitag erfahren. Dann stellt das Management die Zahlen zum Gesamtjahr 2025/2026 vor. Die ZKB sieht ein Umsatzwachstum von 19 Prozent sowie eine im zweiten Halbjahr tiefere operative Marge. Gründe dafür sind erhöhte Kosten wegen der neuen Mehrzweckanlage sowie der Umstand, dass während der Hochlaufphase der zusätzlichen Kapazitäten noch keine nennenswerten Umsätze entstehen.