Die Aktien von Dottikon ES fallen seit rund einem Monat kontinuierlich und befinden sich nun bei einem Stand von 259 Franken. Das ist ein 15-Monate-Tief, denn letztmals befanden sich die Valoren des Pharmazulieferers am 2. Juni 2025 auf diesem Stand.
Ende Mai 2026 erreichten die Aktien von Dottikon mit 396 Franken noch einen neuen Rekordstand. Kurz darauf ist die Aktie deutlich zurückgefallen. Grund waren die damals bekannt gegebenen Jahresresultate, die Analysten als enttäuschend bezeichneten. Die operative Entwicklung lag unter den Erwartungen. Die Aktie sackte nicht weniger als 21 Prozent ab.
Der zuständige Analyst der Zürcher Kantonalbank (ZKB) hielt diesen Rückfall schon damals für eine Verschnaufpause und prognostizierte einen neuen Rekordlauf mit einem fairen Wert von 460 Franken pro Aktie. Dieser Lauf ist bis heute allerdings ausgeblieben.
Investoren und Analysten setzen ihre Hoffnungen auf die neuen Grossanlagen des Unternehmens. Dottikon hat stark in den Kapazitätsausbau investiert. So beispielsweise entstand eine neue chemische Mehrzweckanlage zur Grossmengenproduktion von Pharmawirkstoffen.
Das sind eigentlich gute Voraussetzungen für zügiges Wachstum in den kommenden Jahren. Die ZKB rechnet für das Geschäftsjahr 2026/2027 mit einem Umsatzplus von 22,8 Prozent und für das Jahr 2027/2028 mit einer Zunahme von 27,5 Prozent.
Der weitere Kursverlauf des Pharmazulieferers hängt wesentlich von den nächsten Halbjahreszahlen ab, die am 27. November präsentiert werden. Risikofreudige Anleger können mit einem Kauf der Dottikon-Aktie jetzt schon auf gute Zahlen spekulieren.