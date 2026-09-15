Ende Mai 2026 erreichten die Aktien von Dottikon mit 396 Franken noch einen neuen Rekordstand. Kurz darauf ist die Aktie deutlich zurückgefallen. Grund waren die damals bekannt gegebenen Jahresresultate, die Analysten als enttäuschend bezeichneten. Die operative Entwicklung lag unter den Erwartungen. Die Aktie sackte nicht weniger als 21 Prozent ab.