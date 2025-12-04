Für die Aktionäre gibt es angesichts der aktuellen und der durch die ZKB geschätzten künftigen Kursentwicklung dennoch positive Nachrichten. Blocher hatte signalisiert, dass er keine Aktien unter einem Niveau von 260 Franken - oder etwas höher - verkaufen werde. Diese Marke ist nun bereits klar überschritten, und trifft die ZKB-Schätzung - 460 Franken - ein, so wird sie pulverisiert. Damit müsste sich der CEO und Mehrheitseigner eigentlich von einem Teil seiner Aktien trennen. Der «Free Float» würde sich damit erhöhen - sprich: Die Aktie wird liquider und besser handelbar.