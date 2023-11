Der Reingewinn von EFG hat den Wert von 240 Millionen Franken in den ersten zehn Monaten überstiegen, teilte EFG am Donnerstag mit. Ein Vorjahreswert wird zwar nicht geliefert. Es wird aber auf den Gesamtjahresgewinn 2022 von gut 202 Millionen verwiesen, der also bereits nach zehn Monaten deutlich übertroffen wurde.