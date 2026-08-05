Zukunftsweisend sind auch die Schritte von Ems-Chemie in Geschäftsfelder, die das stark auf den Automobilmarkt orientierte Unternehmen in der Vergangenheit noch nicht bearbeitet hatte - zum Beispiel: Robotics oder Datenzentren. Ems entwickelt in diesen Wachstumsfeldern gemeinsam mit anderen Unternehmen Lösungen für Bauteile, «die besonders leicht, robust und formstabil sind», wie es in der Medienmitteilung zum Halbjahresbericht heisst. Zugleich wolle man im angestammten Automobilbau die Hersteller mit neuartigen Produkten beliefern.