Der erste Kurs für die Aktien an der Börse in Amsterdam wurde am Freitag mit 17,34 Euro festgestellt. CVC hatte den Ausgabepreis zuvor auf 14 Euro festgesetzt, in der Mitte der Preisspanne, die bis 15 Euro reichte. Damit bringt der Börsengang der Beteiligungsfirma, der unter anderem die Mehrheit an der Parfümeriekette Douglas und am Sportwetten-Anbieter Tipico gehört, zwischen 2,0 und 2,3 Milliarden Euro ein - je nachdem, ob die Platzierungsreserve zugeteilt wird. Die Emission war wegen der grossen Nachfrage noch aufgestockt worden.