Damit holen die Aktien einen guten Teil ihrer jüngsten Verluste auf und beweisen Comeback-Qualitäten. Seit Jahresbeginn stand bei den Papieren bis am Mittwochabend ein Minus von knapp 11 Prozent zu Buche, nachdem sie im Vorjahr mehr als 60 Prozent hinzugewonnen hatten. Die 15 bei Bloomberg erfassten Analysten, die zu Galderma in den letzten drei Monaten ein Urteil zur Aktie abgaben, haben im Schnitt ein Kursziel von 185 Franken für den Titel.