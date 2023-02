Zwei Gründe für die Reaktion der Börse

Gut kommen vor allem aber die diesjährigen Umsatz- und Gewinnvorgaben an. Holcim selbst strebt ein organisches Umsatzplus zwischen 3 und 5 Prozent sowie einen überproportionalen Anstieg beim Betriebsgewinn an. Damit hebt sich der Baustoffproduzent in positiver Weise vom deutschen Rivalen Heidelberg Materials ab. Dieser geht für 2023 von einem operativen Jahresgewinn zwischen 2,35 und 2,65 Milliarden Euro aus, wobei der Mittelwert dieser Bandbreite nur in etwa dem letztjährigen Betriebsgewinn entspricht.