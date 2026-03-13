Die Aktien des Baustoffkonzerns Holcim stehen am Freitag im Fokus der Anleger. Denn die Valoren waren am Donnerstag um 3,7 Prozent auf 62 Franken und damit den tiefsten Schlusskurs seit Sommer 2025 gefallen. Sie waren auch die schwächsten Titel des Swiss Market Index (SMI).
Ein wesentlicher Teil des Kursverfalls am gestrigen Donnerstag wurde im Laufe des Nachmittags verzeichnet. Ab 15 Uhr sanken die Titel von Holcim von 64 auf schliesslich 62 Franken, also um 3,1 Prozent. Auch der Gesamtmarkt - der SMI - gab in diesen Stunden bis zur Schlussglocke markant nach.
Ursache für den satten Kursrückgang waren zunächst Äusserungen von Irans neuem Religionsführer und Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei. Er hat Rache gefordert für die Opfer des Krieges, der zwischen dem Iran sowie den USA und Israel läuft.
Chamenei sprach dann auch davon, dass der Iran Druck auf seine Gegner ausüben und dazu die Blockierung der Strasse von Hormus als Hebel nutzen werde.
Praktisch gleichzeitig wurde bekannt, dass die USA noch nicht bereits seien, Öltanker durch die für den Welthandel wichtige Meerenge von Hormus zu begleiten. Solche Eskorte sollten den Schiffsverkehr absichern und so die Märkte weltweit beruhigen.
Die Nachrichten hatten auch die Ölpreise befeuert und über die 100-Dollar-Marke je Barrell getrieben - ein Zeichen dafür, dass erneut Sorgen um den Handel und damit die Konjunktur aufgekommen waren. Vorübergehend liess der Druck auf den Rohstoffmarkt etwas nach. Am Freitagmorgen zogen die Ölpreise aber wiederum an, und zwar um gut 2 Prozent auf 101 Dollar.