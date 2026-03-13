Die Nachrichten hatten auch die Ölpreise befeuert und über die 100-Dollar-Marke je Barrell getrieben - ein Zeichen dafür, dass erneut Sorgen um den Handel und damit die Konjunktur aufgekommen waren. Vorübergehend liess der Druck auf den Rohstoffmarkt etwas nach. Am Freitagmorgen zogen die Ölpreise aber wiederum an, und zwar um gut 2 Prozent auf 101 Dollar.