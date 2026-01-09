Der Analyst von Kepler Cheuvreux erhöhte am Freitag das Kursziel auf 90 Franken und beliess das Rating auf «Kaufen». Grosse europäische Zementhersteller sind laut dem Experten optimistischer hinsichtlich ihrer kurzfristigen Preissetzungsmacht. Grund dafür ist, dass es weniger kostenlose CO₂-Zertifikate gibt, was ineffiziente Produzenten schon jetzt zu Preiserhöhungen zwingt. Zudem sollen ab 2026 strengere CO₂-Vorgaben gelten. Davon dürfte besonders Holcim profitieren. Gar ein noch höheres Kursziel ruft die UBS aus, welche dieses auf 93 von 78 Franken angehoben hat.