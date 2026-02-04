Dennoch hätten die Investoren das zum Anlass für die Verkäufe der Holcim- und Heidelberg Materials-Titel genommen, sagte ein Marktbeobachter. Auf der anderen Seite hätten die Firmen durch die Aufweichung des Emissionshandels weniger Kosten. Das sei in der heutigen Marktreaktion noch nicht berücksichtigt. Zudem werde das EU-Emissionsregime nur aufgeweicht, aber nicht abgeschafft. Die Dekarbonisierung sei nicht in Frage gestellt und auch politisch nicht mehr umkehrbar, sagte der Experte.