«Holcim lieferte ein robustes Ergebnis ab, das die Markterwartungen trotz eines anspruchsvollen Umfelds übertraf», hielt Mark Diethelm, Analyst der Bank Vontobel in seiner Notiz vom Freitagmorgen fest. Das organische Wachstum mache eine robuste Preisgestaltung deutlich. Dabei sei die Belebung an den europäischen Märkten im März «besonders ermutigend», womit auch das Vertrauen in den Gesamtjahresausblick gestärkt werde. Diethelm stuft die Aktien des Baustoffunternehmens mit «Buy» ein. Das Kursziel sieht er bei 86 Franken, als bei einem Allzeithoch.