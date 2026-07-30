Zudem hat das Management den Ausblick für das Gesamtjahr wiederum angehoben, zum zweiten Mal in diesem Jahr. Neu werden ein Umsatz von 750 bis 780 Millionen Dollar sowie eine operative Gewinnmarge von 19 bis 20 Prozent angepeilt. Zuvor ging man von Verkäufen in Höhe von 710 bis 750 Millionen Dollar sowie einer Marge von 18 bis 20 Prozent aus. Nach der Anpassung nach oben liegen die Konsensschätzungen in etwa in der Mitte der neuen Guidance; sprich: Das Management ist mit den Erwartungen gleichgezogen. Das könnte die Anfangseuphorie an der Börse gedämpft haben.