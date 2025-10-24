Für die Aktie ging es am Freitag im vorbörslichen US-Handel um rund 8 Prozent kräftig nach oben. Bislang hat sie im laufenden Jahr rund 90 Prozent an Wert gewonnen. Mitte September hatte der Einstieg des Chipkonzerns Nvidia für ein Kursfeuerwerk gesorgt. Einen kräftigen Schub hatte die Aktie zuvor schon im August durch eine Beteiligung der US-Regierung bekommen.