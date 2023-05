Die Aktie von Julius Bär fällt am Mittwoch bis zu 2,3 Prozent auf 56,80 Franken. Der Titel war bereits am Dienstag 7,4 Prozent in die Tiefe gerauscht. Der Vermögensverwalter hat in den ersten vier Monaten viel weniger von der Krise der Credit Suisse profitieren können als allgemein erwartet, wie am Dienstag bekannt wurde.