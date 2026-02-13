Das ehemaliges Karaoke-Unternehmen Algorhythm, das mittlerweile in das Feld der Künstlichen Intelligenz (KI) vorgestossen ist, hat die gesamte Logisikbranche unter Druck gesetzt. Momentan lanciert die Firma eine Plattform an, über die Kunden ihr Frachtvolumen um 300 bis 400 Prozent steigern können, ohne die operative Mitarbeiterzahl entsprechend zu erhöhen - so zumindest die Ankündigung. «Ich hätte mir so einen Tag wie heute niemals vorstellen können», sagte Algorhythm-CEO Gary Atkinson laut Bloomberg. «Es ist fast wie David gegen Goliath.»