Preise für Kakao weiter auf hohem Niveau

Zwar hat sich der Kakaopreis in den letzten fünf Monaten an den Futures-Märkten in New York vom Rekordhoch von 11'035 Dollar auf 7270 Dollar pro Tonne zurückgebildet. Auf Jahresfrist stehen die Notierungen aber immer noch doppelt so hoch.