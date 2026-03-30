Volatilität bleibt

Wie volatil die Aktie derzeit ist, zeigt auch der Kursverlauf des vergangenen Jahres: Nach einem Ausbruch auf das Allzeithoch von 134'800 Franken im Juli 2025 folgte ein deutlicher Rückgang. Jetzt versucht der Kurs erneut, Boden gutzumachen. Entscheidend dürften nun der Ausblick für das zweite Quartal und die Entwicklung der Kakaopreise sein. Der erneute Inflationsschub dürfte die Preissetzungsmacht des Schokoladenherstellers erneut auf die Probe stellen, während die Margenrisiken erhöht bleiben dürften.