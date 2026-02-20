Nun scheinen sie allmählich auf dem Boden der Realität angekommen zu sein. Der Kursverlauf der letzten Tage zeigt nach oben. Zudem reagiert die Aktie eher mässig auf eine garstige Einschätzung der Bank Julius Bär. Der zuständige Analyst stuft Logitech zwar weiterhin mit «Hold» ein, fährt aber das Zwölf-Monate-Kursziel auf 75 von 100 Franken zurück. Damit lässt er noch Luft nach oben.