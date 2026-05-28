«Lonza bleibt eine attraktive Wachstumsstory mit hohen Margen und guter Visibilität», notiert der zuständige ZKB-Analyst, Daniel Jelovcan. Die Bewertung der Valoren liege momentan weit unter dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. In diesem Zeitraum sei der Umsatz organisch im Schnitt um 10 Prozent pro Jahr gewachsen - «und das Wachstum dürfte sich aus mehreren Gründen weiter erhöhen», schreibt Jelovcan. Konkret rechnet er mit einem jährlichen Wachstum von 12,6 Prozent in den Jahren 2026 bis 2030. Zudem werde auch die operative Marge von gegenwärtig rund 32 Prozent mittelfristig gegen 35 Prozent steigen.