Die Aktien von Lonza kommen weiterhin nicht vom Fleck. Am Donnerstag geben sie 1,27 Prozent auf 490,50 Franken nach. Damit bewegen sie sich noch immer deutlich unter der Marke von 550 Franken, die sie zuletzt vor dem im Januar präsentierten Jahresbericht 2025 gehalten hatten.
Der Zahlenkranz lag insgesamt in, teilweise leicht über den Erwartungen. Dennoch fiel die Aktie. Die an sich guten Nachrichten zum Geschäftsgang des in Basel ansässigen Unternehmens gingen offenbar in den Negativmeldungen zur geopolitischen Situation unter.
Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) attestiert dem Pharmazulieferer eine «gute operative Performance», stuft ihn mit «Übergewichten» ein und veranschlagt den fairen Wert der Aktie neu bei 766 Franken gegenüber 750 Franken zuvor. Daraus errechnet sich ein Aufwärtspotenzial von 54 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch.
«Lonza bleibt eine attraktive Wachstumsstory mit hohen Margen und guter Visibilität», notiert der zuständige ZKB-Analyst, Daniel Jelovcan. Die Bewertung der Valoren liege momentan weit unter dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. In diesem Zeitraum sei der Umsatz organisch im Schnitt um 10 Prozent pro Jahr gewachsen - «und das Wachstum dürfte sich aus mehreren Gründen weiter erhöhen», schreibt Jelovcan. Konkret rechnet er mit einem jährlichen Wachstum von 12,6 Prozent in den Jahren 2026 bis 2030. Zudem werde auch die operative Marge von gegenwärtig rund 32 Prozent mittelfristig gegen 35 Prozent steigen.
Das Management um CEO Wolfgang Wienand geht für 2026 von einem Wachstum zwischen 11 und 12 Prozent sowie einer Marge von über 32 Prozent aus.
Der von der ZKB genannte faire Wert von 766 Franken pro Lonza-Aktie liegt zwar am oberen Ende der Spanne aller von AWP erfassten Kursziele. Der optimistische Ton, welchen der ZKB-Experte anschlägt, steht jedoch im Einklang mit dem ebenfalls zuversichtlichen Konsens. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 669 Franken, also deutlich über der aktuellen Notierung. 18 von 19 Experten stufen Lonza mit «Kaufen» ein.